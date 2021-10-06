Два ключевых игрока «Реала» вернутся в строй перед матчем с «Шахтером»

Мадридцы подойдут к матчу ЛЧ в полной боевой готовности

Дани Карвахаль и Ферлан Менди / фото - Real Madrid CF

Защитники мадридского «Реала» Дани Карвахаль и Ферлан Менди находятся на финальной стадии восстановления после травм, сообщает издание AS.

Медицинский штаб клуба прогнозирует их возвращение на поле после международной паузы. Таким образом, игроки будут готовы к матчу Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Карвахаль получил повреждение в начале сентября, а Менди в последний раз выходил на поле еще в мае, после чего длительное время залечивал хроническую травму колена.

Отсутствие двух основных латералей принесло команде немало проблем. Их позиции закрывали номинальный центральный защитник Начо и правый полузащитник Лукас Васкес. Анчелотти даже пришлось прибегать к услугам 20-летнего воспитанника Мигеля Гутьерреса.

Игра с «горняками» будет для «сливочных» первой после перерыва на матчи сборных, так как Примера перенесла их встречу в чемпионате с «Атлетиком» на неопределенный срок.

Матч «Шахтер – «Реал» пройдет 19 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский».

Напомним, «Реал» предложил Мбаппе 6-летний контракт с комической зарплатой.