«Дженоа» готов заплатить за Супрягу столько, сколько хочет «Динамо»

Это подтверждает серьезный источник

Владислав Супряга / Фото: Twitter

«Дженоа» готова заплатить за форварда «Динамо» Владислава Супрягу 9 миллионов евро, сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter.

По его информации, «Дженоа» хочет совершить полноценный трансфер форварда и согласна на условия «Динамо» – киевляне просят за Супрягу 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Супряга забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи в 31-м матче за «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Дженоа» готова заплатить за Супрягу лишь 5 миллионов евро.