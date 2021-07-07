«Дженоа» предложила 5 миллионов евро за Супрягу, «Динамо» хочет 9 миллионов
«Дженоа» готов заплатить за Супрягу столько, сколько хочет «Динамо»
Это подтверждает серьезный источник
Владислав Супряга / Фото: Twitter
«Дженоа» готова заплатить за форварда «Динамо» Владислава Супрягу 9 миллионов евро, сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter.
По его информации, «Дженоа» хочет совершить полноценный трансфер форварда и согласна на условия «Динамо» – киевляне просят за Супрягу 9 миллионов евро.
В прошлом сезоне Супряга забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи в 31-м матче за «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Дженоа» готова заплатить за Супрягу лишь 5 миллионов евро.
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