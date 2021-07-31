Форвард «Барселоны» может оказаться в одном клубе с Ярмоленко
Экс-директор «Барселоны» раскрыл имя игрока, который хочет покинуть клуб
Футболист не пользуется доверием тренера
14:19
фото - GettyImages
Бывший директор «Барселоны» Ариедо Брейда рассказал Tuttosport, какой игрок каталонцев мечтает об отъезде из Испании:
«Я встретил Пьянича в Барселоне три-четыре дня назад, когда посещал город по личным причинам. Мы случайно пересеклись возле «Камп Ноу» и поговорили. Он хотел бы вернуться в «Ювентус».
Босниец стал игроком «Барселоны» прошлым летом, войдя в сомнительную сделку по обмену между «блаугранас» и «Ювентусом». В обратном направлении в Турин отправился бразилец Артур.
Напомним, Жерар Пике прокомментировал подписание Месси нового контракта с клубом.
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