Экс-форвард «Динамо» и «Десны» перебрался в чемпионат Казахстана

27-летний футболист будет защищать цвета «Ордабасы»

Дмитрий Хлебас (слева) / Фото - Facebook

Нападающий Дмитрий Хлебас стал игроком «Ордабасы». Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Контракт с украинцем подписан до конца текущего года. Команда занимает пятую строчку в чемпионате Казахстана.

Форвард провел в украинской Премьер-лиге 104 матча за «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Десну» и «Колос». В них ему удалось отличиться 29 голами и 7 результативными передачами.

Ранее Хлебас опроверг популярное мнение о бывшем тренере «бело-синих» Александре Хацкевиче.