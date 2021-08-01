Легионер «Металлиста 1925»: «Создавали моменты у ворот «Колоса», но не реализовали их»
Экс-форвард «Динамо» и «Десны» перебрался в чемпионат Казахстана
27-летний футболист будет защищать цвета «Ордабасы»
13:50
Дмитрий Хлебас (слева) / Фото - Facebook
Нападающий Дмитрий Хлебас стал игроком «Ордабасы». Об этом сообщает портал Transfermarkt.
Контракт с украинцем подписан до конца текущего года. Команда занимает пятую строчку в чемпионате Казахстана.
Форвард провел в украинской Премьер-лиге 104 матча за «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Десну» и «Колос». В них ему удалось отличиться 29 голами и 7 результативными передачами.
Ранее Хлебас опроверг популярное мнение о бывшем тренере «бело-синих» Александре Хацкевиче.
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