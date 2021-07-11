Экс-форвард «Ювентуса»: «Матч на «Уэмбли» против Англии может стать преимуществом для Италии»

Финал начнется в 22:00

Фото: Sky Sport Italia

Бывший нападающий Фабрицио Раванелли считает финальный матч Евро-2020 против Англии на «Уэмбли» может стать даже преимуществом для Италии. Слова экс-игрока приводит Il Mattino.

«То, что матч пройдет на «Уэмбли», может стать нашим преимуществом. У Италии есть такие опытные игроки, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а Англия попадет в атмосферу даже подавления, а не просто давления. На самом деле, единственное, что меня беспокоит, – это то, что в Англии уже готовы праздновать. Этого пенальти в матче с Данией не было, и это было скандальное судейство».

Начало матча – в 22:00.

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