Экс-игрок сборной Украины: «Италия все матчи проводит на высшем уровне»
Команда Манчини вышла в финал Евро-2020
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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о выходе сборной Италии в финал Евро-2020.
«Мне показалось, что Испания попыталась лишить Италию мяча. Это самый важный аспект. Мората забил уже шесть голов на чемпионатах Европы. Хочется отметить Бускетса. Он очень быстро ориентировался в этой игре. В моменте с голом Италии, Гарсия должен был перекрывать сильную ногу Кьезы. В моменте с голом Испании, вопросы к центру поля сборной Италии. Почему Мората свободно принимает мяч и разворачивается? Мне кажется, Жоржиньо незаменимый футболист в составе итальянцев. Он распоряжается мячом. Тиаго не в форме, но свой удар в серии пенальти он забил.
Все положительные моменты, связанные с Моратой сходят на нет из-за незабитого пенальти. Даже по ноге было видно как он будет бить. Жоржиньо реализовал свой удар очень спокойно. Италия играет все игры на высшем уровне. Для меня, Италия монолитная команда. У Испании – убери Бускетса и это команда без баланса. Мне кажется, лучший игрок матча – Доннарумма. Сборную Испании будут критиковать. Энрике критиковали на протяжении всего турнира. Но на эту Испанию приятно смотреть. Я уверен, будет полный разбор полетов».
Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.
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