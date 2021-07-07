Экс-игрок сборной Украины: «Италия все матчи проводит на высшем уровне»

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о выходе сборной Италии в финал Евро-2020.

Все положительные моменты, связанные с Моратой сходят на нет из-за незабитого пенальти. Даже по ноге было видно как он будет бить. Жоржиньо реализовал свой удар очень спокойно. Италия играет все игры на высшем уровне. Для меня, Италия монолитная команда. У Испании – убери Бускетса и это команда без баланса. Мне кажется, лучший игрок матча – Доннарумма. Сборную Испании будут критиковать. Энрике критиковали на протяжении всего турнира. Но на эту Испанию приятно смотреть. Я уверен, будет полный разбор полетов».