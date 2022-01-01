Довбык – лучший бомбардир осенней части УПЛ
Экс-игрок сборной Украины назвал идеальный чемпионат для Довбыка
Левченко считает, что форварду «Днепра-1» надо выступать в Бельгии
01 января 11:08
Артем Довбык / Фото: Футбол 1/2/3
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter заявил, что форвард «Днепра-1» Артем Довбык прижился бы в бельгийском клубе.
«Рад, что Довбык так здорово прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает. Думаю, что идеальный шаг в его футбольном развитии был бы, к примеру, переход в чемпионат Бельгии. И потом в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья и он сам это понимаю».
Напомним, Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ в осенней части сезона, у нападающего 14 мячей после 18-ти туров.
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