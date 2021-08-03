Экс-игрок сборной Украины: «Рекомендовал бы УАФ обратить внимание на Скрипника»

Виктор Скрипник / Фото: УПЛ

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение касательно того, кого УАФ должна пригласить в качестве нового тренера национальной команды.

Поэтому я бы рекомендовал обратить внимание на главного тренера «Зари» Виктора Скрипника, доказавшего свою профпригодность. Несмотря на ограниченный кадровый потенциал, ему удалось создать вполне боеспособную команду. Думаю, что и со сборной у него получится.

Важно, что он знает возможности футболистов, выступающих в чемпионате УПЛ, следит и за теми, кто играет за рубежом. Да и международный опыт должен пригодиться».