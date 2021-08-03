Скрипник: «5:1 с «Ингульцом» – хорошая таблетка после «Александрии»
Экс-игрок сборной Украины: «Рекомендовал бы УАФ обратить внимание на Скрипника»
Национальная команда осталась без главного тренера
3 августа 11:49
Виктор Скрипник / Фото: УПЛ
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение касательно того, кого УАФ должна пригласить в качестве нового тренера национальной команды.
«Вижу тренером сборной Сергея Реброва, но, на мой взгляд, этот вариант не в приоритете. Дело в том, что он трудоустроился на хороших финансовых условиях с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ и не думаю, что УАФ готова заплатить серьезную компенсацию за разрыв соглашения.
Поэтому я бы рекомендовал обратить внимание на главного тренера «Зари» Виктора Скрипника, доказавшего свою профпригодность. Несмотря на ограниченный кадровый потенциал, ему удалось создать вполне боеспособную команду. Думаю, что и со сборной у него получится.
Важно, что он знает возможности футболистов, выступающих в чемпионате УПЛ, следит и за теми, кто играет за рубежом. Да и международный опыт должен пригодиться».
Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Андрей Шевченко может вернуться в сборную Украины.
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