Экс-игрок сборной Украины: «Верю, что против шведов шансы есть»

Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший футболист национальной сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко рассказал о своих впечатлениях от поражения украинцев от Австрии, а также поделился ожиданиями от матча национальной команды с Швецией.

Верите в сборную Украины против шведов?

На этом чемпионате Европы хорошая физика — отличительная черта большинства команд. Посмотрите на венгров, чехов, многих других. Неготовность достойно противостоять оба тайма приводит к поражению. Показалось, что и в моральном плане наши не готовы. До этого играли в футбол, а в третьем матче стали паниковать.

Но верю, что против шведов шансы есть. Сборная хочет реабилитироваться, соперник поддается анализу. Швеция при всей ее командности имеет слабые места. Сыграем в свой футбол — пройдем дальше, тем более у нас больше времени на отдых».