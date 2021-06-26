Экс-игрок сборной Украины: «Верю, что против шведов шансы есть»
Бывший футболист национальной сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко рассказал о своих впечатлениях от поражения украинцев от Австрии, а также поделился ожиданиями от матча национальной команды с Швецией.
Верите в сборную Украины против шведов?
«Был очень разочарован игрой против австрийцев. Все знали, как они играют, каким напором обладают, поэтому отговорки насчет нашей физической формы казались неуместными и нелепыми. Долго думал, что произошло. Пришел к выводу: проблема в эффективности наших футболистов, в борьбе, в понимании ими своих действий на поле. Показалось, чуть перегорели и стали играть на ничью. А какая может быть ничья против австрийцев, которые несутся вперед и страстно желают забить?
На этом чемпионате Европы хорошая физика — отличительная черта большинства команд. Посмотрите на венгров, чехов, многих других. Неготовность достойно противостоять оба тайма приводит к поражению. Показалось, что и в моральном плане наши не готовы. До этого играли в футбол, а в третьем матче стали паниковать.
Но верю, что против шведов шансы есть. Сборная хочет реабилитироваться, соперник поддается анализу. Швеция при всей ее командности имеет слабые места. Сыграем в свой футбол — пройдем дальше, тем более у нас больше времени на отдых».
Перед началом Евро вы сказали в интервью голландским СМИ: «Состав Украины слабоват». Кого имели в виду?
«В первую очередь, длину скамейки. Если выпадают один или два лидера, надвигается фиаско. У нас нет выхода из обороны в атаку, а силовые соперники сразу прессингуют, это главная сложность. Кондиции Зинченко и Малиновского в центре поля для сборной Украины просто ключевой фактор. Без кого-то из них тяжело доставить мяч от своей штрафной к чужой».
Украина выше России в рейтинге ФИФА, 24 место против 38-го. Это поколенческое или системное?
«У нас неплохое поколение, но и Андрей Шевченко с помощниками создали боеспособную команду при всех ее недостатках. У сборной появился свой стиль, который, правда, потерялся в матче с австрийцами. Начали сбиваться на неэффективные действия без идей, как бывало раньше. Когда показываем вертикальный футбол, напротив, получается неплохо. Прилично выглядят Зинченко, Малиновский, Яремчук, Ярмоленко, есть молодые Забарный, Довбик, Миколенко, который, надеюсь, уедет в Европу и продолжит прогрессировать».
Уже в этот вторник Украина сразится со шведами за путевку в 1/4 финала Евро-2020. Хоть Швеция лично помогла нашей сборной оказаться в плей-офф, но в личной встрече вряд ли будет играть в поддавки. Подопечным Андрея Шевченко нужно быть начеку, ведь шведы обладают хорошей физической силой и выносливостью.
Напомним, в общую группу вернулся Александр Зубков.