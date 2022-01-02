Экс-игрок «Зари» Силас сменил клуб в Бразилии

Он будет играть во Второй лиге

Фото: Пелотас

Полузащитник Силас перешел в «Гуарани» из Второй лиги Бразилии.

Договор рассчитан на один год, другие подробности сделки не раскрываются.

В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за «Пелотас» в четвертой лиге Бразилии. Он провел 29 матчей, забив один мяч и сделав один ассист.

Силас ранее играл за «Зарю», где провел три сезона. После этого он отправился в минское «Динамо», но провел там лишь семь матчей.