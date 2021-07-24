Экс-игрок «Зари»: «Скрипник – не физрук. У меня не было с ним конфликта»

Нападающий «Александрии» объяснил, почему пробыл меньше года в луганском клубе

Сергей Гринь / Фото - ФК Мариуполь Нападающий «Александрии» Сергей Гринь рассказал, почему ему не удалось закрепиться в «Заре». Футболист отметил, что у него не было конфликта с главным тренером луганчан Виктором Скрипником. У меня есть мое мнение, но оно субъективное. Возможно, не получилось потому, что тактика немного другая, чем была в клубах, где я играл до этого. Не знаю, если честно, как ответить на этот вопрос. У меня не было конфликта со Скрипником, хорошие человеческие отношения с ним, мы хорошо попрощались. Просто бывает такое, что не твоя команда. Думаю, что у каждого футболиста есть в карьере такой момент, когда он переходит в команду, а у него не получается. Если команда два года подряд занимает третье место и играет в еврокубках, то я не думаю, что Скрипник – физрук. Это топ-тренер, хороший, у которого есть своя философия, тактика, наработки. Напомним, «Заря» расторгла контракт с Гринем в середине июля.