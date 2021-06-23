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Экс-хавбек сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги

После ликвидации молодежной команды «Днепра-1» тренерский штаб в полном составе перебрался в другой клуб
Футбол Первая лига
23 июня 21:43
Экс-хавбек сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги
Сергей Назаренко / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Назаренко продолжит тренерскую карьеру во Второй лиге. Специалист будет работать в «Никополе».

В помощь наставнику Александру Поклонскому придет тренерский штаб ликвидированной молодежной команды «Днепра-1» – Владимир Багмут, Владимир Геращенко, Сергей Назаренко, тренер вратарей Николай Медин и администратор Александр Червоный.

В минувшем сезоне Второй лиги «Никополь» занял 11 строчку в группе Б. По ходу сезона в команде сменилось три тренера – Григорий Варжеленко, Евгений Яровенко и Сергей Воробей.

Ранее сообщалось, что в одной из групп Второй лиги недобрали одного участника на следующий сезон.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Сергей Назаренко ФК Никополь

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