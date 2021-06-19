Экс-наставник сборной Украины высоко оценил игру Забарного на Евро

Защитник показывает высокий уровень

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Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил выступление защитника Ильи Забарного на этом чемпионате Европы:

«Забарный второй матч кряду на Евро стабильно сыграл. У Горана Пандева не было шансов, так как Илья достаточно успешно сыграл. Забарный с Северной Македонией сыграл лучше, чем с Нидерландами. У Ильи в каждой игре достаточно серьезные оппоненты».

Защитник «Динамо» уверенно провел оба матча Украины в группе и даже привлек к себе интерес итальянского топ-клуба.

Теперь у подопечных Андрея Шевченко остался последний экзамен – игра с Австрией, где будет решаться судьба путевки в плей-офф Евро-2020. Матч состоится уже в этот понедельник.

Напомним, матч с австрийцами, скорее всего, пропустит Александр Зубков.