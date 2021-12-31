Экс-президент «Реала»: «Трансфер Роналду оказался самым дешевым в истории клуба»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон вспомнил трансфер Криштиану Роналду в 2009-м году за 94 миллиона евро. Его слова приводит Marca.
«Учитывая полученный результат – как на индивидуальном, так и на командном уровне – переход Криштиану Роналду в «Реал» – это сыгравшая ставка и неоспоримый успех. Но моих заслуг тут нет. Я сделал то, что на моем месте сделал бы любой президент. Это была уникальная возможность, мимо которой мы не могли пройти.
Убедить «Манчестер Юнайтед» было нелегко, но решение Роналду все упростило. Запросы МЮ были чрезмерными, но, как оказалось, трансфер Криштиану – самый дешевый в истории «Реала» («Мадрид» заплатил за португальца 94 млн евро).
Также у меня прекрасные воспоминания о Фабио Каннаваро и Руде ван Нистелрое. Они очень нам помогли и на поле, и в раздевалке. С ними мы смогли выиграть Ла Лигу дважды подряд после трех лет без побед.
Без сомнения, уход Роналду в МЮ не помог «Ювентусу». Криштиану многое дает командам, за которые выступает. Речь не только о забитых голах, но и о его спортивном духе, который заражает остальных игроков».
Напомним, форвард «Аякса» повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов.
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