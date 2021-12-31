Экс-президент «Реала»: «Трансфер Роналду оказался самым дешевым в истории клуба»

Криштиану Роналду / Фото: ВВС

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон вспомнил трансфер Криштиану Роналду в 2009-м году за 94 миллиона евро. Его слова приводит Marca.

Убедить «Манчестер Юнайтед» было нелегко, но решение Роналду все упростило. Запросы МЮ были чрезмерными, но, как оказалось, трансфер Криштиану – самый дешевый в истории «Реала» («Мадрид» заплатил за португальца 94 млн евро).

Также у меня прекрасные воспоминания о Фабио Каннаваро и Руде ван Нистелрое. Они очень нам помогли и на поле, и в раздевалке. С ними мы смогли выиграть Ла Лигу дважды подряд после трех лет без побед.

Без сомнения, уход Роналду в МЮ не помог «Ювентусу». Криштиану многое дает командам, за которые выступает. Речь не только о забитых голах, но и о его спортивном духе, который заражает остальных игроков».