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Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»

Эксперт знает о сильных сторонах ирландцев
Евро Сборные
11:05
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Йожеф Сабо / фото - FootBoom

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, чего стоит опасаться команде Андрея Шевченко в предстоящем матче со сборной Северной Ирландии:

«Когда я был главным тренером сборной Украины, мы дважды играли с Северной Ирландией. Это команда, которая придерживается своей тактики, они играют только длинными передачами, играют очень активно. Особенно нужно бояться стандартных положений, потому что очень здорово играют головой.

Однако сегодня футбол меняется, и если раньше они не отходили всей командой назад при потере мяча, то сейчас они всей командой хорошо защищаются. Сборной Украины нужно быть внимательными и сыграть грамотно».

Матч сборной Украины со сборной Северной Ирландии состоится сегодня в 21:00 на Днепр-Арене.

Посмотреть прямую трансляцию матча вы сможете на сайте Xsport.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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