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Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Стало известно, когда Бацула начнет играть за полтавчан
Андрей Бацула / Фото - Кортрейк
Защитник минского «Динамо» Андрей Бацула подписал предварительный контракт с «Ворсклой». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Соглашение вступит в силу после завершения игроком выступлений в Беларуси. Защитник сможет играть за полтавчан с января 2022 года.
Спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат высказался по поводу подписания.
Радуемся, когда лучшие парни, воспитанники нашего клуба, получив опыт игры на хорошем уровне в Европе – возвращаются в «Ворсклу».
Бацула перебрался в «Ворсклу» из академии «Кремня» в 2009 году. В 2014 перешел в «Зирку», также выступал за «Александрию», «Кортрейк» и минское «Динамо».
Напомним, в нынешний свой клуб футболист перешел лишь в начале текущего года.
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