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Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»

Стало известно, когда Бацула начнет играть за полтавчан
Футбол Украинская Премьер-лига
16:19
Экс-защитник «Александрии» и «Кортрейка» подписал контракт с «Ворсклой»
Андрей Бацула / Фото - Кортрейк

Защитник минского «Динамо» Андрей Бацула подписал предварительный контракт с «Ворсклой». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Соглашение вступит в силу после завершения игроком выступлений в Беларуси. Защитник сможет играть за полтавчан с января 2022 года.

Спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат высказался по поводу подписания.

Радуемся, когда лучшие парни, воспитанники нашего клуба, получив опыт игры на хорошем уровне в Европе – возвращаются в «Ворсклу».

Бацула перебрался в «Ворсклу» из академии «Кремня» в 2009 году. В 2014 перешел в «Зирку», также выступал за «Александрию», «Кортрейк» и минское «Динамо».

Напомним, в нынешний свой клуб футболист перешел лишь в начале текущего года.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Бацула Ворскла Динамо Минск

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