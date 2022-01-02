«Тоттенхэм» сумел обыграть «Уотфорд» благодаря голу в конце матча
Экс-защитник «Динамо» ведет переговоры с клубом АПЛ
Вида может оказаться в «Уотфорде»
09:28
Фото: Fanatik
Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может оказаться в АПЛ.
Переговоры с хорватом ведет «Уотфорд», который ищет усиление в защиту. Стороны близки к соглашению, утверждает Sky Sports.
Летом 32-летний игрок станет свободным агентом, и «Уотфорд» хочет купить его уже сейчас. Из-за финансовых проблем «Бешикташ» вряд ли предложит Виде лучшие условия.
«Уотфорд» сражается за выживание в АПЛ. Команда идет 17-й в таблице.
Комментарии 0