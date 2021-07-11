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Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»

Экс-форвард сборной Украины назвал фаворита финального матча турнира
Футбол Евро-2020
17:02
Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
Фото - FA

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский поделился мыслями по поводу финала Евро-2020, в котором встретятся Италия и Англия. Матч состоится сегодня, 11 июля.

Хороший финал должен быть, хочется увидеть побольше забитых мячей. Но, скорее всего, такого не будет. И сборная Англии, и сборная Италии окажутся под огромным давлением. Это будет шахматная партия, команды станут ждать чьей-то ошибки. Разнообразить такой футбол, внести в него живинку может первый же гол. Для нас желательно, чтобы этот гол случился еще в первом тайме.

Все стало ясно по ходу турнира, когда вылетели такие сборные, как Бельгия, Германия и Франция. Многие отдавали предпочтение французам, считая, что это команда без слабых мест. Но лидеры сборной Франции не смогли себя проявить, и главным разочарованием стал Мбаппе. После этого вырисовывалось, что Италия настроена очень решительно, ну и Англия, конечно.

Англичане начали не очень эффектно, но затем разыгрались. К сожалению, под этот каток и сборная Украины попала. После выигранного полуфинала стало ясно, что Англия – фаворит решающего матча Евро-2020. Я давно не видел столь сильную сборную Англии – мобильную, скоростную, мощную и рациональную. Мне очень импонирует игра Харри Кейна.

Положение итальянцев осложняет то, что финал состоится на Уэмбли. Кроме того, сборной Италии не хватает Спинаццолы, который был двигателем этой команды, но выбыл из-за травмы. На мой взгляд, к финалу итальянцы добрались более уставшими – после тяжелых поединков с Бельгией и Испанией.

А вот Англия в 1/4 финала – против Украины, явно сэкономила силы, и только в матче с Данией подопечным Гарета Саутгейта пришлось попотеть. К слову, сборную Украины тренируют итальянцы и сборную Италии – то же итальянцы, но результат почему-то получился такой разный…

Полуфинал с Данией? Симпатия небольшая к сборной Англии у рефери была, но предвзятого отношения к Дании точно не было. Сложно стопроцентно утверждать, что пенальти в ворота датчан не было. Арбитры VAR, думаю, достаточно внимательно посмотрели этот эпизод и приняли взвешенное решение.

В финале любая, даже малейшая ошибка арбитра может повлиять на итог. Однако я уверен, что судейство будет на высоте. Куйперс – квалифицированный рефери.

Этот матч непредсказуем. Скорее всего, все решит один гол. Не исключено, что в дело вмешается и везение, ведь в финальном поединке встретятся две лучшие сборные нынешнего чемпионата Европы. Я отдаю предпочтение Англии и буду за нее болеть.

Финал Евро-2020 можно будет посмотреть 11 июля на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Олег Венглинский Италия – Англия сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

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