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Эмери: «Мои игроки много работали в течение всего сезона и заслужили это»

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы
Футбол Лига Европы UEFA
07:59
Эмери: «Мои игроки много работали в течение всего сезона и заслужили это»
Унаи Эмери / Фото: Getty Images

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался по поводу победы своей команды в Лиге Европы в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен 11:10). Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Думаю, мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч. Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Хочу выигрывать Лигу Европы, но также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра»

Лучший день в их жизни. Как «Вильярреал» награждали первым в истории клуба большим европейским трофеем.

Петр Приходько
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Теги

Вильярреал Манчестер Юнайтед Унаи Эмери

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