Эмери – о победе над «Аталантой»: «Вильярреалу» есть чем гордиться»

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Аталантой» (3:2) в Лиге чемпионов и выход в плей-офф.

Против такой команды нужна огромная самоотдача. Мы знали, что нам нельзя было расслабляться при счете 3:0, нужны были осторожность и полная концентрация.

В Лиге чемпионов мы обрели стабильность, авторитет и уверенность, и это крайне важно. Нам есть чем гордиться. Это отличная возможность, чтобы отпраздновать.

В следующем раунде будут очень сильные соперники. Нам нужно выступить как можно лучше».