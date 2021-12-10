Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Эмери – о победе над «Аталантой»: «Вильярреалу» есть чем гордиться»
Испанцы прошли в плей-офф
09:10
Фото: Marca
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Аталантой» (3:2) в Лиге чемпионов и выход в плей-офф.
«Вы сами видели, насколько тяжело играть против «Аталанты», одного из элитных клубов Италии. Она показывает красивый футбол и находится в хорошей форме.
Против такой команды нужна огромная самоотдача. Мы знали, что нам нельзя было расслабляться при счете 3:0, нужны были осторожность и полная концентрация.
В Лиге чемпионов мы обрели стабильность, авторитет и уверенность, и это крайне важно. Нам есть чем гордиться. Это отличная возможность, чтобы отпраздновать.
В следующем раунде будут очень сильные соперники. Нам нужно выступить как можно лучше».
«Аталанта» сыграет в Лиге Европы.
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