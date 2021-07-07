Энрике: «Мы превосходили Италию, а они ждали пенальти»

Луис Энрике / Фото: As

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о вылете своей команды с чемпионата Европы после матча с Италией (1:1, пен 2:4) в полуфинале турнира. Его слова приводит As.

Теперь нам следует проанализировать детали. И к чемпионату мира у нас есть ветераны и заматеревшие молодые игроки, которые принесут нам много радости. Мы устроили команде овацию, потому что они проделали зверскую работу. Многие люди в Испании гордятся этой сборной».