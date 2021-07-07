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Энрике: «Мы превосходили Италию, а они ждали пенальти»

Сборная Испании покинула Евро на стадии полуфинала
Футбол Евро-2020
08:56
Энрике: «Мы превосходили Италию, а они ждали пенальти»
Луис Энрике / Фото: As

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о вылете своей команды с чемпионата Европы после матча с Италией (1:1, пен 2:4) в полуфинале турнира. Его слова приводит As.

«Мы провели отличный чемпионат. Превосходили соперника и не выиграли до пенальти из-за мелочей. После 9 лет блужданий по пустыне Испания вернулась. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая. Они ждали пенальти.

Теперь нам следует проанализировать детали. И к чемпионату мира у нас есть ветераны и заматеревшие молодые игроки, которые принесут нам много радости. Мы устроили команде овацию, потому что они проделали зверскую работу. Многие люди в Испании гордятся этой сборной».


Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.

Прогноз на второй полуфинал Евро-2020 Англия – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Луис Энрике Италия – Испания

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