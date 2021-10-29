Эриксену запрещено тренироваться в Италии. «Интер» раздумывает о продаже

Возвращение датчанина на поле до сих пор не состоялось

Кристиан Эриксен / фото - RTL

Миланский «Интер» ищет варианты решения ситуации с хавбеком Кристианом Эриксеном, сообщает Football Italia.

Датчанин получил сердечный приступ во время матча Евро-2020 против Финляндии.

После того как игроку оказали первую помощь и привели в стабильное состояние, ему установили кардио-дефибриллятор.

Но в Италии игрокам запрещено тренироваться и принимать участие в матчах, имея сердечные патологии. Если устройство снимут, то это будет означать что проблем нет и его здоровье в безопасности. Но если дефибриллятор останется, то игрока не допустят к тренировочному процессу.

Поэтому вполне возможно, что возвращение полузащитника на поле может состояться в другом чемпионате.

В «Интере» рассматривают продажу 29-летнего игрока за границу, где он сможет выходить на футбольное поле и беспрепятственно тренироваться.

Напомним, ранее из-за сердечного приступа у одного из фанатов был остановлен матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».