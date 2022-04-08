Еще один европейский чемпионат не будет транслироваться в россии

Нидерланды отказались показывать в футбол для террористов и нелюдей

Фото: Eurosport

Чемпионат Нидерландов не будет транслироваться в россии, сообщил генеральный продюсер рашистского «Матч ТВ» Александр Тащин.

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ».

От показа матчей для россии уже отказались АПЛ, чемпионаты Шотландии и Португалии.

В UEFA, тем не менее, не собираются разрывать телевизионные контракты с рашистским государством.