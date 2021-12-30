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Еще один игрок «Реала» подхватил коронавирус

Ранее повторный тест Куртуа и еще двух футболистов дал отрицательный результат
Футбол Примерa (Испания)
21:50
Еще один игрок «Реала» подхватил коронавирус
Лука Йович / Фото - Eurosport

Нападающий «Реала» Лука Йович заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Серб стал уже пятым игроком «сливочных», чья проверка показала соответствующий результат. Ранее подобное приключилось с Тибо Куртуа, Эдуардо Камавингой, Федерико Вальверде и Винисиусом Жуниором.

Однако голкипер и хавбеки, согласно сообщению медиа, сдали отрицательный повторный тест. Бразилец по-прежнему болен.

Ранее Куртуа подтвердил свой негативный результат

Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Йович коронавирус

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