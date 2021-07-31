Зозуля перешел в португальский клуб – источник
«Эшторил» приостановил переговоры по Зозуле из-за протестов фанатов
Трансфер форварда снова может сорваться
09:50
Роман Зозуля / Фото: As
Украинский форвард Роман Зозуля может и не оказаться в «Эшториле», сообщает As.
По информации источника, все из-за протестов фанатов португальского клуба из-за политических взглядов Романа.
Фанаты уже связались с президентом «Эшторила» и заявили, что будут освистывать Зозулю во время матчей команды. Португальский клуб решил приостановить переговоры.
Ранее сообщалось, что «Эшторил» уже подписал Романа Зозулю.
Напомним, переход Зозули в «Алькорон» также сорвался из-за неодобрительной реакции фанатов клуба.
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