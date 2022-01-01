«Эспаньол» совершил камбэк, прервав беспроигрышную серию «Валенсии»

Каталонцы забили два мяча в концовке встречи

Фото: Diario AS

«Валенсия» на своем поле уступила «Эспаньолу» в матче 19-го тура Примеры.

«Летучие мыши» не проигрывали в рамках чемпионата на протяжении семи матчей, а также играли дома, поэтому абсолютного закономерно подходили ко встрече против каталонцев в качестве очевидного фаворита.

Первый тайм выдался безголевым. Зато во втором случилась настоящая драма. На 53 минуте «Валенсия» вышла вперед и вела в счете вплоть до 83 минуты, когда Дуро сфолил в собственной штрафной площадке и получил красную карточку. Пенальти реализовал де Томас.

Играющий в большинстве «Эспаньол» не стал довольствоваться ничьей и вогнал второй мяч в сетку ворота «летучих мышей» – отличился Пуадо. Как итог – победа каталонцев, которые впервые в сезоне Примеры добыли выездную победу.

Примера. 19-й тур:

«Валенсия» – «Эспаньол» 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 51 Альдерете, 1:1 – 83, пенальти де Томас, 1:2 – 88 Пуадо.

«Валенсия»: Силлессен, Тьерри Коррейя (Ирансо, 78), Альдерете, Гильямон, Хесус Васкес (Пиччини, 67), Васс (Куандреди, 84), Солер, Гедеш, Элдер Кошта (Черышев, 84), Макси Гомес, Дуро.

«Эспаньол» – Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Баре (Морланес, 82), Меламед (Хиль, 71), Алеиш Видаль (Каррерас, 81), де Томас, Эмбарба (Пуадо, 61), Морон (Димата, 71).

Предупреждения: Тьерри Коррейя (12), Гедеш (19), Меламед (30), Васс (63), Ирансо (78), Хиль (79), Дуро (79), Педроса (90), Силлессен (90).

Удаление: Дуро (82).