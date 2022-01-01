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Тема дня«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко

«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко

Контракт рассчитан на пять лет
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:30
«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
Фото: пресс-служба Эвертона

«Эвертон» официально объявил о трансфере украинского защитника Виталия Миколенко.

Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера – неизвестна, однако по информации английских источников, «ириски» заплатили «Динамо» 21 миллион евро. При этом еще два миллиона положены киевлянам в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что зарплата украинца в «Эвертоне» составит 3 миллиона фунтов в год.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отличился 3 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 17 миллионов евро.

В «Эвертоне» Миколенко будет играть по 19 номером.

Напомним, в турнирной таблице Премьер-лиги «ириски» занимают 15 место.

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Теги

Динамо Киев Виталий Миколенко Эвертон

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