«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
«Эвертон» официально объявил о трансфере украинского защитника Виталия Миколенко.
Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера – неизвестна, однако по информации английских источников, «ириски» заплатили «Динамо» 21 миллион евро. При этом еще два миллиона положены киевлянам в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что зарплата украинца в «Эвертоне» составит 3 миллиона фунтов в год.
В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отличился 3 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 17 миллионов евро.
В «Эвертоне» Миколенко будет играть по 19 номером.
New Year, new Blue. pic.twitter.com/xzGQBblFXl— Everton (@Everton) January 1, 2022
Напомним, в турнирной таблице Премьер-лиги «ириски» занимают 15 место.
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