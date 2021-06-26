Вратарь сборной Швеции: «Украина в 1/8? Понимаем, что можем пройти такого соперника»
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
Плей-офф чемпионата Европы по футболу в самом разгаре
Фото - twitter.com/euro2020
В 1/8 финала ЧЕ-2020 между собой сыграют национальные команды Хорватии и Испании.
Дата матча: 28.06.2021.
Место проведения: арена «Паркен» (Копенгаген, Дания).
Следить за ходом игры можно в нашей текстовой онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости. Мы оперативно напишем обо всем, что происходит на поле. Присоединяйтесь в 19:00 по киевскому времени.Также на сайте вы найдете турнирную таблицу ЕВРО 2020.