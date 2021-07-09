Федецкий: «Цыганков оказался неготовым к Евро»
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий назвал самых запомнившихся исполнителей «сине-желтых» на Евро-2020. Также экс-футболист назвал команду, которая его удивила на этом турнире.
Тяжело было понять, почему Андрей Шевченко в матче с Англией практически не воспользовался запасными, дав троим из них постоять только на бровке. Тот же Артем Довбык доказал, что на него можно рассчитывать.
Парадокс, но если бы не травма Жуниора Мораеса нападающий «Днепра-1» и вовсе не попал бы на Евро. В плане карьерного роста гол в ворота сборной Швеции был для Довбыка, наверное, самым важным в карьере.
А вот Цыганков, которого выпускали на замену, оказался не готов к такому турниру, Виктор не успел набрать свои лучшие кондиции после травмы. Но опять же, мы судим со стороны, главному тренеру виднее. Тройка лучших футболистов сборной Украины на турнире – Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.
Какая сборная удивила? Дания. Жаль, конечно, что они не пробились в финал. Они этого заслуживали. Начало турнира для них было ошеломляющим. Эпизод с Кристианом Эриксеном никого не оставил равнодушным.
Команда проиграла два стартовых поединка, причем, не по игре. А потом, собрав волю в кулак, команда выдала серию из трех побед. В полуфинале арбитр если и не украл у датчан победу, но психологически надломил так точно.
Еще бы я похвалил венгров, которые в группе смерти до последних секунд группового раунда боролись за выход в 1/8 финала. Не имея в составе звезд, эта сборная за счет самоотдачи, характера и выучки, играла на равных с лучшими командами Европы.
Федецкий также отметил, что сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро.
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