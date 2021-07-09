Федецкий: «Цыганков оказался неготовым к Евро»

Виктор Цыганков / Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий назвал самых запомнившихся исполнителей «сине-желтых» на Евро-2020. Также экс-футболист назвал команду, которая его удивила на этом турнире.

Парадокс, но если бы не травма Жуниора Мораеса нападающий «Днепра-1» и вовсе не попал бы на Евро. В плане карьерного роста гол в ворота сборной Швеции был для Довбыка, наверное, самым важным в карьере.

А вот Цыганков, которого выпускали на замену, оказался не готов к такому турниру, Виктор не успел набрать свои лучшие кондиции после травмы. Но опять же, мы судим со стороны, главному тренеру виднее. Тройка лучших футболистов сборной Украины на турнире – Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Какая сборная удивила? Дания. Жаль, конечно, что они не пробились в финал. Они этого заслуживали. Начало турнира для них было ошеломляющим. Эпизод с Кристианом Эриксеном никого не оставил равнодушным.

Команда проиграла два стартовых поединка, причем, не по игре. А потом, собрав волю в кулак, команда выдала серию из трех побед. В полуфинале арбитр если и не украл у датчан победу, но психологически надломил так точно.

Еще бы я похвалил венгров, которые в группе смерти до последних секунд группового раунда боролись за выход в 1/8 финала. Не имея в составе звезд, эта сборная за счет самоотдачи, характера и выучки, играла на равных с лучшими командами Европы.