Фелиш: «Я смогу конкурировать с Холандом и Мбаппе»

Португалец является одним из самых дорогих футболистов в истории

Жоау Фелиш / фото - Football Espana

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал Football Espana, сможет ли он навязать конкуренцию Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе за звание лучшего игрока в мире:

«Я смогу. Я еще не раскрыл свой потенциал до конца. За последние несколько сезонов у меня был ряд травм, я еще ни разу не провел целиком весь сезон. Но когда это случится, я думаю, что смогу претендовать на этот статус».

Форвард пополнил состав «матрасников» в 2019-м году. Мадридцы заплатили за него «Бенфике» рекордные для команды 126 миллионов евро.

В этом сезоне португалец провел 5 матчей, но пока что не отметился забитыми мячами.

Напомним, тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как думает о футболе даже во время просмотра фильмов.