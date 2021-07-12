«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко

Украинец может оказаться в Турции

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может оказаться в «Фенербахче».

Турки настаивают на трансфере и уже провели переговоры с украинцем. Стороны согласовали зарплату, сообщает Haber365.

В новом клубе Андрей будет получать 4 миллиона евро в год. При этом, турки получат украинца бесплатно. «Вест Хэм» согласился отпустить его свободным агентом.

В Англии он провел три года.

На Ярмоленко также претендовал «Галатасарай».