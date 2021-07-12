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«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко

Украинец может оказаться в Турции
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:22
«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может оказаться в «Фенербахче».

Турки настаивают на трансфере и уже провели переговоры с украинцем. Стороны согласовали зарплату, сообщает Haber365.

В новом клубе Андрей будет получать 4 миллиона евро в год. При этом, турки получат украинца бесплатно. «Вест Хэм» согласился отпустить его свободным агентом.

В Англии он провел три года.

На Ярмоленко также претендовал «Галатасарай».

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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