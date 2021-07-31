«Ференцварош» проиграл первый же матч в чемпионате без Реброва

Зубков заработал предупреждение

Фото - Ференцварош

В первом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле уступил «Кишварде».

Все основные события пришлись на второй тайм. На голы Матэуса и Навратила хозяева сумели ответить лишь забитым мячом Ммаэ.

Бельгиец заменил вингера Александра Зубкова, который за 73 минуты запомнился лишь предупреждением. Полузащитник Игорь Харатин весь матч провел на скамейке запасных.

Отметим также присутствие украинцев в составе гостей. Защитник Антон Кравченко и хавбек Богдан Мельник провели на поле все 90 минут.

Данный поединок был дебютным для нового главного тренера «Ференцвароша» Петера Штегера. На этом посту он сменил Сергея Реброва.

Чемпионат Венгрии, 1 тур

«Ференцварош» – «Кишварда» 1:2

Голы: Ммаэ, 79 – Матеус, 46, Навратил, 65

«Ференцварош»: Богдан, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чонтош, Вечеи, Лайдуни (Лончар, 62), Мак (Узуни, 46), Нген (Захариассен, 46), Зубков (Р. Ммаэ, 73), Боли.

«Кишварда»: Домбо, Хеи, Пренга (Чиркович, 51), Кравченко, Матэус, Мельник, Симович, Навратил (Асани, 70), Отвос (Камай, 70), Бумба, Месанович (Наги, 80).

Зубков, Мак, Боли – Бумба, Кравченко, Камай, Мельник