Финал Евро-2020 никуда не перенесут. Матч пройдет в Лондоне

Информацию о переносе матча опровергли

Стадион «Уэмбли» / фото - Tournavigator

В UEFA опровергли информацию о том, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«UEFA счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость «Уэмбли» будет увеличена до 50% от общего числа мест. В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне».

Ранее, британское издание Times сообщило, что UEFA рассматривает вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тысяч официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин.

Но, так как эту информацию опровергли, то все осталось без изменений: финал чемпионата Европы пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, президент российского футбольного союза призвал UEFA наказать украинских фанатов из-за кричалок «Путин – ху*ло».