Италия – чемпион Европы, Макгрегор проиграл Порье и другие новости за 11 июля
Флоренци: «Футбол едет в Рим, англичане ошибались»
Италия выиграла Евро-2020
Алессандро Флоренци / Фото: Twitter
Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Посвящаем эту победу итальянцам всего мира. Мы в очередной раз доказали, если это было нужно, что мы – особенный народ. Футбол едет в Рим, англичане ошибались. Без команды не могло быть этой победы. Мы действовали как единое целое от начала до конца. Мы – команда, и люди узнают себя в нас. Мы слишком давно не брали этот трофей, так что теперь будем в полной мере наслаждаться этим моментом со всем итальянским народом».
«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.
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