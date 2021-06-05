«Манчестер Сити» готов продать Бернарду
Фоден признан лучшим молодым игроком АПЛ
Полузащитник помог «Ман Сити» стать чемпионом
18:50
Фото: Sky Sports
АПЛ определила лучшего молодого игрока по итогам сезона.
Им стал 21-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Он помог команде стать чемпионом АПЛ.
В 28 матчах сезона Премьер-лиги Фоден забил девять мячей и отдал пять ассистов. На награду также претендовали Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Кальверт-Льюин («Эвертон») и Мэйсон Маунт («Челси»).
В прошлом году награду выиграл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
Лучшим игроком АПЛ стал Рубен Диаш из «Манчестер Сити».
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