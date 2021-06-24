Форсберг: «То, что мы получили в соперники Украину — преимущество»

Шведы сами помогли Украине выйти в плей-офф

Эмиль Форсберг / фото - FootBoom

Хавбек «РБ Лейпциг» и сборной Швеции Эмиль Форсберг рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 1/8 Евро-2020 против сборной Украины. Слова полузащитника цитирует dn.se.

«То, что мы получили в соперники Украину — преимущество, но я не хочу сглазить. Нам могли выпасть Бельгия или Хорватия, имена которых звучат более грозно. Впрочем, нужно с уважением отнестись к сопернику, у которого в составе есть Ярмоленко и Зинченко. Они опасны и токсичны, прежде всего, в контратаках. Они играют зрелищно. Зрителей ждет интересный матч. У них есть хорошие игроки, но наша цель — четвертьфинал».

Сборная Швеции, отобрав очки у Польши, помогла Украине выйти в плей-офф чемпионата Европы. Посол Швеции с юмором отреагировал на выход украинцев в финальную стадию турнира.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 29 июля.

Напомним, если Украина выйдет в 1/4 финала, то команду там ждет топ-соперник.