Форвард «Львова»: «Доволен своим первым забитым мячом в УПЛ»

Артур Ременяк / Фото - ФК Львов

Нападающий «Львова» Артур Ременяк прокомментировал ничью в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (1:1).

Мы осознавали ответственность момента, когда были ограничены в кадровом потенциале, и поэтому старались действовать с запредельной самоотдачей.

Каждый пропущенный гол – это, как правило, следствие серии ошибок. Вот и когда мяч влетел в наши ворота, то не обошлось без досадного промаха Эрнеста. Он очень хотел реабилитироваться, и я доволен, что именно с его передачи забил свой первый гол в чемпионате УПЛ, сравняв счет.

Конечно, доволен, тем более, что по разным причинам тяжело входил в сезон, надеюсь, что теперь с каждым поединком буду прибавлять. Кто был ближе к победе? В концовке поединка гости чаще контролировали мяч, но, думаю, что ничейный счет, все же, по игре…