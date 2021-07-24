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Форвард «Львова»: «Доволен своим первым забитым мячом в УПЛ»

Ременяк сравнял счет в непростом поединке против «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 16:02
Форвард «Львова»: «Доволен своим первым забитым мячом в УПЛ»
Артур Ременяк / Фото - ФК Львов

Нападающий «Львова» Артур Ременяк прокомментировал ничью в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (1:1).

К сожалению, «Львов» выступал не в боевом составе, группа игроков из-за коронавируса сейчас находится на самоизоляции. Однако, думаю, что уже к следующему календарному поединку большинство из заболевших вернется в строй.

Мы осознавали ответственность момента, когда были ограничены в кадровом потенциале, и поэтому старались действовать с запредельной самоотдачей.

Каждый пропущенный гол – это, как правило, следствие серии ошибок. Вот и когда мяч влетел в наши ворота, то не обошлось без досадного промаха Эрнеста. Он очень хотел реабилитироваться, и я доволен, что именно с его передачи забил свой первый гол в чемпионате УПЛ, сравняв счет.

Конечно, доволен, тем более, что по разным причинам тяжело входил в сезон, надеюсь, что теперь с каждым поединком буду прибавлять. Кто был ближе к победе? В концовке поединка гости чаще контролировали мяч, но, думаю, что ничейный счет, все же, по игре…

О поединке также высказался главный тренер «горожан» Анатолий Бессмертный.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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ФК Львов Мариуполь

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