Полузащитник сборной Дании: «Мы верим в успех в матче с Англией»
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Поульсен верит в выход в финал Евро
Фото: Sky Sports
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен не считает Англию явным фаворитом против его команды в полуфинале Евро-2020. Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Англия - фаворит матча? Это мнение болельщиков и прессы, но футболисты не обязательно так считают. Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка. Так что, если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смело с их стороны».
Игра состоится 7 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Англия – Дания.