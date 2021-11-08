Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве

Ранжел и Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Ворсклы» Лукас Ранжел раскрыл в эфире программы «Великий футбол» рассказал, что полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко допустил в его адрес расистское высказывание во время матча 14-го тура УПЛ (2:1).

Но другой игрок «Динамо», номер 10, сказал мне на русском языке оскорбительное слово «черный». Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре.

А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию.