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Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве

Киевляне могут на определенный срок остаться без своего лидера
Футбол Украинская Премьер-лига
09:26
Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве
Ранжел и Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Ворсклы» Лукас Ранжел раскрыл в эфире программы «Великий футбол» рассказал, что полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко допустил в его адрес расистское высказывание во время матча 14-го тура УПЛ (2:1).

После забитого гола я услышал расистские выкрики с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков «Динамо». Это был номер 14. Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло.

Но другой игрок «Динамо», номер 10, сказал мне на русском языке оскорбительное слово «черный». Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а фокусировался на игре.

А после матча я подошел и все доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию.

Ранее Ранжел заявил о проявлениях расизма со стороны трибун и соперника. Имени игрока «Динамо» не называл.

Сергей Стаднюк
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Ворскла Ранжел Николай Шапаренко Динамо Киев

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