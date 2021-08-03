Яремчук: «Общался с Шевченко о переходе в «Бенфику»
Гамула: «Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ»
Экс-тренер «Закарпатья» сомневается, что специалист поедет в Россию
Игорь Гамула / фото - Sportbox
Бывший тренер «Закарпатья» и «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о будущем Андрея Шевченко. Специалист уверен, что его коллега мог бы возглавить клуб из Российской Премьер-Лиги.
«Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ, но он не поедет в Россию из-за политической ситуации.
Андрей Николаевич – мастер своего дела».
Шевченко ранее покинул пост наставника сборной Украины.
Недавно стали известны новые кандидаты на пост руководителя национальной команды.
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