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Гай: «Матч с Англией показал, что сборная Украины была не полностью готова к турниру»

Экс-хавбек «сине-желтых», считает, что команда Шевченко провела лишь одну целостную игру
Футбол Сборная Украины
12:19
Гай: «Матч с Англией показал, что сборная Украины была не полностью готова к турниру»
Алексей Гай / Фото - УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай прокомментировал выступления «сине-желтых» на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала турнира.

На мой взгляд, отрезками подопечные Андрея Шевченко показывали неплохой футбол, но, если говорить в общем, то хотелось бы увидеть лучшего от сборной Украины, зная, на что этот коллектив способен. Целостная игра у «сине-желтых», на мой взгляд, получилась только в поединке со сборной Швеции, остальные матчи не были столь выразительными.

Можно искать много факторов, но в первую очередь, наверное, не хватило психологического настроя перед таким грозным конкурентом, который пока не пропускает на чемпионате Европы. У англичан очень сильный подбор исполнителей. Команда, думаю, готова к борьбе за титул.

Думаю, что матч с Англией показал, что команда не была полностью готова к турниру. Британцы более уверенно владели мячом, а при обороне действовали надежно. Сборной Украины явно не хватало остроты. «Сине-желтым» нужен был гол¸ который, возможно, встряхнул бы команду. Пикфорд не почувствовал силу атаки украинцев.

Самой запоминающейся стала часть матча против Нидерландов, когда нашей команде удалось проявить характер. Это была живая, эмоциональная игра. Уверен, что она никого не оставила равнодушным.

Малиновский? Это была бы потеря, если бы игрок находился в своих лучших кондициях, и показывал тот футбол, который он демонстрировал до чемпионата Европы, но сами матчи турнира показали, что Руслан на 100% не готов. Да и в любом случае, один в поле не воин.

Наиболее ровно турнир провел Георгий Бущан. Больше я никого выделить не могу, не потому что не хочу или, может, кого-то обижу, просто не было такого исполнителя, который бы не опускался ниже своего уровня.

Отбор на ЧМ-2022? Если состав сборной Украины не претерпит больших изменений, главный тренер останется у руля команды, то «сине-желтым» вполне по силам дать бой французам, не говоря уже о Боснии и Герцеговине, Финляндии и Казахстане.

Напомним, Андрей Ярмоленко находится в шаге от сотни проведенных матчей за сборную Украины.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия Алексей Гай сборная Англии (футбол)

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