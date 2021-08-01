«Генк» перед матчем с «Шахтером» уступил «Остенде», дважды ведя в счете

Бельгийский и украинский клубы встретятся в поединке третьего раунда квалификации ЛЧ

Фото - ФК Генк

Во втором туре бельгийской Лиги Жупиле «Генк» дома уступил «Остенде».

Уже в середине первого тайма хозяева повели в два мяча. Однако уже к 49 минуте счет стал равным.

Бонгонда оформил дубль, снова выведя команду вперед. Но голы Амброза и Йекеля принесли победу «Остенде».

«Генк» набрал всего одно очко в двух стартовых поединках чемпионата. А уже во вторник, 3 августа, коллективу предстоит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера».

Чемпионат Бельгии, 2 тур

«Генк» – «Остенде» 3:4

Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 – Квасина, 32, Гуйе, 49, Амброз, 62, Йекель, 79

«Генк»: Вандевордт, Садик, Пресиадо (Муньос, 81), Маккензи, Артеага, Грошовски (Торстведт, 80), Хейнен, Бонгонда, Ндайишимийе, Ито, Дессерс.

«Остенде»: Юбер, Йекель, Медли, Хендри, Капон (Ндика, 39), Д’Арпино, Бонен (Бецнер, 86), Роша Сантуш, Гуйе (Амброз, 60), Квасина (Танге, 86), Д’Хасе.

Предупреждения: Хендри