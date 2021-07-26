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«Гент» без Яремчука и Безуса уступил «Сент-Трюйдену» Филиппова

В заявку на поединок попал лишь один украинец
Футбол Украинские легионеры
26 июля 15:20
«Гент» без Яремчука и Безуса уступил «Сент-Трюйдену» Филиппова
Фото - Сент-Трюйден

В первом туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на выезде уступил «Сент-Трюйдену».

Уже в самом дебюте встречи счет удалось открыть «буйволам». Отличился Ханч-Ольсен. Однако уже спустя десять минут М'Бойо вернул равновесие.

Судьба поединка решилась после перерыва. Единственный мяч во второй половине встречи забил Брюль, чем принес победу своей команде.

Примечательно, что оба украинца «Гента», полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук, не попали даже в заявку на игру. Форвард «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов весь матч провел на скамейке запасных.

Чемпионат Бельгии, 1 тур

«Сент-Трюйден» – «Гент» 2:1

Голы: М'Бойо, 12, Брюль, 67 – Ханч-Ольсен, 2

«Сент-Трюйден»: Шмидт, Коуфриз, Пиус (Буату, 29), Лавале, Янссенс, Брюль, Дюркин, Мацубара, ван Дессель, Койта (Балонго, 83), М'Бойо (Де Риддер, 89).

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Самойс (Кастро-Монтес, 79), Одиджа-Офоэ, Де Сарт, Фортуна (Опери, 79), Брюно (Тиссудали, 64), Маледе (Байо, 65), Хюльсагер (Кумс, 79).

Предупреждения: ван Дессель, Янссенс – Ханч-Ольсен

Сергей Стаднюк
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Теги

Сент-Трюйден Гент чемпионат Бельгии Александр Филиппов Роман Яремчук Роман Безус

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