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«Гент» хитрым образом поднял цену на Яремчука

Бельгийцы хотят выручить за форварда неплохую сумму
Футбол Украинские легионеры
22 июля 08:34
«Гент» хитрым образом поднял цену на Яремчука
Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

«Гент» проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Волеренги».

Украинцы Роман Безус и Роман Яремчук не попали в заявку команды на этот матч.

Но если отсутствие Безуса можно списать на то, что он только вернулся из отпуска, то с ситуацией Яремчука все не так просто.

Форвард вообще не попал в заявку команды на квалификацию турнира, сообщает официальный сайт UEFA.

Дело в том, что бельгийский клуб хочет выручить больше денег с продажи игрока, поэтому на всякий случай не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Уже почти решено, что Яремчук покинет клуб, ведь даже тренер «Гента» заявлял, что уже ищет нового нападающего.

Ранее сообщалось, что украинца готова выкупить «Бенфика».

Павел Харченко
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Роман Яремчук Гент Бенфика

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