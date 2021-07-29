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«Гент» Яремчука и Безуса прошел в следующий раунд Лиги Конференций

Бельгийцы уступили «Волеренге» в гостях, но общая победа по итогам двух матчей осталась за ними

Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 23:16
«Гент» Яремчука и Безуса прошел в следующий раунд Лиги Конференций
Фото: Гент

Бельгийский «Гент» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Конференций проиграл «Волеренге» со счетом 0:2.

Отметим, что, как и в первом матче, во втором отсутствовали украинские легионеры Роман Яремчук и Роман Безус.

Несмотря на поражение в ответной игре, домашних 4:0 хватило «Генту» для общей победы.

Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд

«Волеренга» – «Гент» 2:0 Первый матч – 0:4

Голы: Окуму, 11 (авт.), Насберг, 81

Напомним, ранее свои выступления в Лиге конференций завершила полтавская «Ворскла».

Карен Агабекян
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