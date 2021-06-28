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Германии не дали провести тренировки на стадионе, накануне матча с Англией

Игра состоится уже 29 июня
Футбол Евро-2020
14:28
Германии не дали провести тренировки на стадионе, накануне матча с Англией
Фото: AFP

Сборной Германии не дали провести тренировку на «Уэмбли».

Игра против Англии в 1/8 финала Евро-2020 состоится уже завтра, а немцев не пустили на стадион. Причиной назвали плохое состояние газона из-за сильных ливней.

В итоге Германии пришлось перенести вылет в Лондон и провести тренировку на родине. Однако руководство немцев недовольно таким отношением от британских коллег.

При этом сборным Италии и Австрии также не смогли провести тренировки на «Уэмбли» перед игрой 1/8 финала. Их матч также прошел в столице Англии.

Матч запланирован на 29 июня в 19:00.

Онлайн трансляция матча Англия – Германия.

Видео трансляция матча Англия – Германия.

Андрей Усмонов
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Англия – Германия сборная Англии (футбол) сборная Германии (футбол)

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