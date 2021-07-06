19-летний защитник «Динамо»: «Был рад вывести команду с капитанской повязкой»
Гиоане: «Надеюсь, семья Луческу создаст династию в «Динамо»
Экс-игрок киевлян надеется, что сын опытного наставника возглавит «бело-синих» вскоре
6 июля 22:40
Тибериу Гиоане / Фото: Twitter
Бывший игрок «Динамо» Тибериу Гиоане высказался о приходе Мирчи Луческу в киевский клуб. Его слова приводит Fanatik.
«Радикальных болельщиков «Динамо», которые против Луческу, мало. Они никогда не поменяют свою позицию, даже если Мирча проведет в Киеве 10 лет.
Надеюсь, Луческу пробудет в «Динамо» еще несколько лет, а потом придет Рэзван и создаст в клубе династию Луческу».
Напомним, ранее Гиоане рассказал о тренировках под руководством Валерия Лобановского.
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