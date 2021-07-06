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Гиоане: «Надеюсь, семья Луческу создаст династию в «Динамо»

Экс-игрок киевлян надеется, что сын опытного наставника возглавит «бело-синих» вскоре
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июля 22:40
Гиоане: «Надеюсь, семья Луческу создаст династию в «Динамо»
Тибериу Гиоане / Фото: Twitter

Бывший игрок «Динамо» Тибериу Гиоане высказался о приходе Мирчи Луческу в киевский клуб. Его слова приводит Fanatik.

«Радикальных болельщиков «Динамо», которые против Луческу, мало. Они никогда не поменяют свою позицию, даже если Мирча проведет в Киеве 10 лет.

Надеюсь, Луческу пробудет в «Динамо» еще несколько лет, а потом придет Рэзван и создаст в клубе династию Луческу».


Напомним, ранее Гиоане рассказал о тренировках под руководством Валерия Лобановского.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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