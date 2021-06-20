Главный тренер Австрии: «Мы нашли слабости Украины и будем это использовать»

Франко Фода высказался о грядущей встрече с «сине-желтыми»

Франко Фода / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался о грядущей встрече с Украиной в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, у которого та же цель.

Мы хорошо знакомы с командой Украины, где собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать.

Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало заключительной передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии».



Матч Украина – Австрия состоится 21-го июня.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.