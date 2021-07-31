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Главный тренер «Львова»: «За ребят в матче с «Шахтером» мне не стыдно»

Львовская команда разгромно проиграла
Футбол Украинская Премьер-лига
07:30
Главный тренер «Львова»: «За ребят в матче с «Шахтером» мне не стыдно»
Анатолий Бессмертный / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный высказался о поражении от «Шахтера» (0:3) в матче 2-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– В любой игре первая задача – не пропустить. С этим мы справлялись. Немного не получалось выбегать в контратаки, потому что защитники «Шахтера» хорошо перекрывали нам зоны.

Считаю, что провели неплохой матч до 70-й минуты. Держались, и даже предлагали контригру. В каких-то моментах чуть не хватило концентрации. Но ребята проделали большой объем работы, мне за них не стыдно. Я очень благодарен им за эту игру, но концовку мы немного смазали.

– Вы пропустили после того, как Ренан не использовал отличный выход почти один на один. Насколько это повлияло?

– Видите, бог нам давал шанс. Если бы Ренан решил тот эпизод, забил гол, нам было бы лучше и легче. Этот мяч нас окрылил бы.

Не забиваешь ты – забивают тебе. И все же у нас замены не так сыграли, как хотелось бы, не так, как мы рассчитывали

Напомним, «Шахтер» возглавил турнирную таблицу УПЛ после победы над «Львовом».

Петр Приходько
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Шахтер Донецк ФК Львов

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