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Главный тренер «Монако» обвинил фанатов «Спарты» в расизме

Игру пришлось даже приостановить
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 10:04
Главный тренер «Монако» обвинил фанатов «Спарты» в расизме
Нико Ковач / Фото: Twitter

Главный тренер «Монако» Нико Ковач обвинил чешских болельщиков в расизме после выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» (2:0). Его слова приводит L`Equipe.

«Мы выиграли этот матч, но самое главное произошло сразу после нашего первого гола, а также в конце матча! Нам всем очень грустно и противно, что это продолжается в XXI веке. Но футбольное поле — это часть мира. Так что, возможно, нужно прекратить такое отношение, потому что футбол — это способ наводить мосты. Я очень горжусь своими игроками, потому что мы показали хорошую реакцию. Некоторые из них очень рассержены. Я сказал им, что понимаю их тревогу, но мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я знаю, что это больно, что очень сложно пытаться понять непонятное. Но мы продолжили. Мы выиграли матч. Мы также победили расизм. Также нужно сказать, что этих людей на стадионе меньшинство. В перерыве мы поговорили с тренером «Спарты» и судьёй. Я сказал тренеру, что он не несёт ответственность. Но всем нам нужно уважение. Надеюсь, этого больше не повторится. Атмосфера в перерыве была тяжёлой. Пришлось всех успокоить. Иногда слова ранят больше, чем удары. Слова оставляют более длинный шрам»

Отметим, матч «Спарта» – «Монако» пришлось приостановить из-за расистских оскорблений хавбека «Монако» Орельена Чуаэми. Игрок обратился к арбитру, но затем матч был возобновлен.

Напомним, победитель пары «Спарта» – «Монако» сыграет с победителем пары «Генк» – «Шахтер». В первом матче «горняки» добыли выездную победу – 2:1.

Петр Приходько
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